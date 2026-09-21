“Σαφάρι” της Τροχαίας στην Αττική: Συνελήφθησαν εννέα άτομα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (βίντεο)
Στις 7.780 οι παραβάσεις
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 14-9-2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (21-9-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α..
Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν -34.896- έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν -271- παραβάσεις και συνελήφθησαν -9- οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
Επιπλέον, βεβαιώθηκαν -7.780- παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.
Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν -968- οχήματα, εκ των οποίων -115- μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν -1.271- άδειες ικανότητας οδήγησης και -386- άδειες κυκλοφορίας.
Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,78% επί του συνόλου.
Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.
πηγή στην Google
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