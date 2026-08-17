Σοβαρό τροχαίο στον Κηφισό: Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ – Ένας τραυματίας, στο “κόκκινο” η κίνηση στο σημείο
Στο ύψος της Μεταμόρφωσης
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 17 Αυγούστου στον Κηφισό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, μετά από σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, ενώ, ήδη επιχειρούν συνεργεία για την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.
Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τη Λυκόβρυση. Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
πηγή στην Google
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