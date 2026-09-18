Παύλος Φύσσας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι – Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Σε ισχύ τίθενται από τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (18/9) έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή.

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Οι σημερινές εκδηλώσεις αποτελούν την κορύφωση της εβδομάδας μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, με συγκέντρωση να έχει προγραμματιστεί στις 17:30 στο μνημείο του στην Αμφιάλη και να ακολουθεί πορεία.

Οι δρόμοι στους οποίους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν:

Λεωφόρο Σαλαμίνος , στο τμήμα από τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.

, στο τμήμα από τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως. Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη , στο τμήμα μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.

, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα. Παύλου Φύσσα , στο τμήμα από τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη έως τη Λεωφόρο Σαλαμίνος.

, στο τμήμα από τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη έως τη Λεωφόρο Σαλαμίνος. Τζαβέλλα , στο τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Πέτρου Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.

, στο τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Πέτρου Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως. Ηλιουπόλεως , στο τμήμα μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

, στο τμήμα μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών. Καρακουλουξή, στο τμήμα μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Απαγορεύεται στάση και στάθμευση έως τις 23:00

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν, εφόσον είναι δυνατόν, την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Οι ρυθμίσεις συνδέονται με τη συγκέντρωση και την πορεία που πραγματοποιούνται σήμερα για τον Παύλο Φύσσα, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 στο Κερατσίνι.