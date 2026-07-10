Ο Δ. Κωνσταντέλλος αναλύει το θρίλερ με το αεροπλάνο της Ryanair – Πώς έσπασε το παράθυρο και τι θα γινόταν αν πετούσε ψηλότερα

Στιγμές έντονου πανικού έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Γερμανία, όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός επιβάτη και την άμεση ενεργοποίηση των μασκών οξυγόνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμένος επιβάτης συγκρατήθηκε χάρη στη ζώνη ασφαλείας που φορούσε, αλλά και στην άμεση αντίδραση των συνεπιβατών του, αποφεύγοντας σοβαρότερα αποτελέσματα. Παρά τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην καμπίνα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους διατήρησε την ψυχραιμία του και πραγματοποίησε ασφαλή επιστροφή στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

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Οι επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό τους με άλλη πτήση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Μιλώντας στο DEBATER, ο κυβερνήτης Πολιτικής Αεροπορίας Γρηγόρης Κωνσταντέλος εξήγησε ότι όλα δείχνουν πως το περιστατικό προκλήθηκε από μηχανική βλάβη στον κινητήρα.

«Υπήρξε μηχανική βλάβη σε μεταλλική επιφάνεια γύρω από τον κινητήρα. Κάποια μεταλλικά τμήματα εκσφενδονίστηκαν προς την άτρακτο και χτύπησαν το παράθυρο. Δεν πρόκειται για ένα απλό τζάμι, αλλά για τρία προστατευτικά στρώματα ενωμένα σε μία κατασκευή. Ωστόσο, η γωνία πρόσκρουσης και η μεγάλη ταχύτητα ήταν τέτοιες που προκάλεσαν τη θραύση του και την αποσυμπίεση της καμπίνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι συνθήκες θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο επικίνδυνες εάν το αεροσκάφος βρισκόταν σε μεγαλύτερο ύψος.

«Αν το αεροπλάνο πετούσε πάνω από τα 15.000 πόδια, θα μπορούσαμε να είχαμε τη λεγόμενη εκρηκτική αποσυμπίεση, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει ακόμη και δομικές ζημιές στην άτρακτο του αεροσκάφους», τόνισε ο κ. Κωνσταντέλος.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να εξετάσουν όλα τα τεχνικά δεδομένα, ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό.

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Στο νοσοκομείο με εγκαύματα τριβής ο 61χρονος

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο επιβάτης της πτήσης που τραυματίστηκε, 61χρονος Σέρβος, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με εγκαύματα τριβής.

“Έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει. Κατάφεραν με τη βοήθεια πολλών επιβατών να τον τραβήξουν μέσα στη καμπίνα.

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Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη μάλλον αναγκαστική προσγείωση και ο τραυματίας επιβάτης διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ. Είναι σε σοκ έχει τις αισθήσεις και εγκαύματα τριβής.”

Η ανακοίνωση της Ryanair

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ryanair για το ατύχημα που σημειώθηκε στον αέρα το πρωί της Παρασκευής (10/7).

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«Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν την Παρασκευή το πρωί (10 Ιουλίου) επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβατών αποκολλήθηκε εν πτήσει. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό», λέει η αεροπορική εταιρεία και σημειώνει για τον τραυματισμό του επιβάτη:

«Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση, κινητοποιήθηκε αεροσκάφος για να μεταφέρει τους επιβάτες στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».