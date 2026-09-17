Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από την κλοπή σκουλαρικιών σε κοσμηματοπωλείο – “Μου μαγάρισαν το μαγαζί” λέει η ιδιοκτήτρια

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε κλοπή σε κοσμηματοπωλείο στη Ρόδο, έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ.

Στο βίντεο φαίνονται δύο γυναίκες με μαντίλια στο κεφάλι να κλέβουν σκουλαρίκια να αδειάζουν ένα σταντ από συνολικά 36 ζευγάρια σκουλαρίκια, τα οποία έβαλαν σε τσάντες που κρατούσαν.

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Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου, η αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται στα 1.000-1.300 ευρώ.

Περιγράφοντας τις συνθήκες της κλοπής είπε ότι «εκείνη τη ημέρα είχε φτάσει κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι και η παλιά πόλη είχε γεμίσει τουρίστες. Όταν πήγα στο μαγαζί, στο οποίο βρισκόταν ο γιος μου, είδα ότι έλειπε ένα ολόκληρο σταντ».

«Μου μαγάρισαν το μαγαζί μου, με πείραξε αυτό που έγινε, δεν πιστεύω ότι ήταν τουρίστριες, απλά ήρθαν για να κλέψουν» πρόσθεσε η επιχειρηματίας αποκαλύπτοντας ότι «μέσα σε 10 λεπτά μετά το μαγαζί μου, πήγαν σε μαγαζί με ακριβά αθλητικά ρούχα και άρπαξαν από εκεί ρούχα»