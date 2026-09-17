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Παλαιό Φάληρο: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου 54χρονου που είχε πέσει μέσα σε φρεάτιο

Απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο

Παλαιό Φάληρο: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου 54χρονου που είχε πέσει μέσα σε φρεάτιο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:57

Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε τραυματισμένο 54χρόνο αλλοδαπό στο Παλαιό Φάληρο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 11:00.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν 11 Πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και Ειδικό Διασωστικό Όχημα.

Ο 54χρονος εντοπίστηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις τραυματισμένος εντός φρεατίου.

Οι Πυροσβέστες τον προσέγγισαν, τον απεγκλώβισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2026.

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