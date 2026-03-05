Ρόδος: Μπήκε σε κατάστημα, ψώνισε και φεύγοντας έκλεψε βραχιολάκια (βίντεο)

Ένα περίεργο περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στη Ρόδο, όταν μια γυναίκα μπήκε σε κατάστημα προσποιούμενη την πελάτισσα, αγόρασε κανονικά ένα προϊόν, αλλά λίγο αργότερα έκλεψε βραχιολάκια χωρίς να τα πληρώσει.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, η γυναίκα αρχικά επέλεξε ένα προϊόν και το πλήρωσε κανονικά με κάρτα.

Ωστόσο, όπως φαίνεται στο υλικό από κάμερα ασφαλείας, στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε μια στιγμή που δεν γινόταν αντιληπτή και πήρε μερικά βραχιολάκια από το κατάστημα χωρίς να περάσει από το ταμείο.

Η αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν υπολογίζεται περίπου στα 6 ευρώ, όμως το περιστατικό προκάλεσε έντονη αγανάκτηση στον καταστηματάρχη, κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο έγινε η κλοπή.

Μάλιστα, ο ίδιος ανάρτησε το σχετικό βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου –όπως ανέφερε– να ενημερώσει και να προειδοποιήσει άλλους επαγγελματίες της περιοχής.

Με σαρκαστική διάθεση χαρακτήρισε τη γυναίκα «grande πελάτισσα», τονίζοντας ότι πλήρωσε κανονικά ένα προϊόν, αλλά ταυτόχρονα πήρε και βραχιολάκια χωρίς να τα πληρώσει.

Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας φαίνεται η γυναίκα να κινείται μέσα στο κατάστημα σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να παίρνει τα βραχιολάκια και στη συνέχεια να αποχωρεί.

Το περιστατικό έχει ήδη συζητηθεί αρκετά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν το συμβάν και να εκφράζουν τη στήριξή τους στον καταστηματάρχη.