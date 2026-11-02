Κακοκαιρία Agneta: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο – Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι σήμερα και αύριο

Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η ΕΜΥ, με τις βροχές και τις καταιγίδες που πλήττουν τη χώρα να συνεχίζονται και αύριο, Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, με πιθανότητα χαλαζόπτωσης.

Παράλληλα, τις επόμενες μέρες, καθώς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, αναμένεται ένα νέο, ισχυρότερο κύμα κακοκαιρίας με δυνατές βροχές και καταιγίδες. Ο μετεωρολόγος αναφέρεται επίσης στην κακοκαιρία «Agneta», όπως ονομάστηκε από τους Ιταλούς το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίστηκε στο Τυρρηνικό Πέλαγος και αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας.

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Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, «αυτό όμως αλλάζει την Τρίτη και την Τετάρτη, καθώς το ανώτερο χαμηλό πλησιάζει την περιοχή μας και ενισχύει τα φαινόμενα». Μάλιστα, τονίζει ότι «από αύριο και μετά, λοιπόν, η κατάσταση γίνεται σαφώς πιο δύσκολη», ενώ εφιστά την προσοχή και για την Αττική τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας.

Η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, άστατος καιρός προβλέπεται από σήμερα Δευτέρα έως και την Τρίτη, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Αναλυτικά, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στις εξής περιοχές:

Σήμερα Δευτέρα (02-11-2026)

Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

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Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Τρίτη (03-11-2026)

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Στα νησιά του Ιονίου, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι το απόγευμα.

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Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Στα Δωδεκάνησα, από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

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Η εξέλιξη των φαινομένων τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί από την πορεία του βαρομετρικού χαμηλού, με τον Θοδωρή Κολυδά να προειδοποιεί ότι η Τρίτη και η Τετάρτη ενδέχεται να είναι οι πιο απαιτητικές ημέρες της κακοκαιρίας.

Σημειώνεται πως σοβαρά προβλήματα έχουν ήδη καταγραφεί σε αρκετές περιοχές της χώρας από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Στη Ρόδο, όπου η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα 112 τα ξημερώματα της Δευτέρας, δρόμοι στον Αρχάγγελο μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα. Προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν αναφερθεί επίσης στην Κίμωλο, στον Βόλο και στη Σάμο, με την κακοκαιρία να αφήνει ήδη το αποτύπωμά της σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.