Μαρινάκης – GreenDealGreece 2026: “Η κυβέρνηση θέλει το ΤΕΕ απαιτητικό σύμμαχο στο τραπέζι που λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις για το μέλλον”

Στον ρόλο των μηχανικών στην εξασφάλιση της ανθεκτικότητας για τη χώρα αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο συνέδριο «GreenDealGreece 2026», που διοργανώνει το ΤΕΕ, σε συνεργασία με το economix.gr, για 6η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η ανθεκτικότητα είναι η νέα βιωσιμότητα και μας υποχρεώνει να αναρωτηθούμε πώς θα ανταποκριθούμε στο σήμερα. Η κλιματική κρίση είναι παρούσα κάθε καλοκαίρι, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία υπενθύμισε ότι η ενέργεια είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, υπογράμμισε. «Σε αυτό το περιβάλλον, η πράσινη μετάβαση αναλαμβάνει έναν οχυρωματικό ρόλο, καθώς μια χώρα που παράγει τη δική της καθαρή ενέργεια είναι λιγότερο εκτεθειμένη, μια πόλη με σωστά δίκτυα ομβρίων αντέχει την καταιγίδα και ένα σωστά θωρακισμένο κτίριο προστατεύει τη ζωή όσων κατοικούν σε αυτό», είπε.

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Αναφορικά με τους βασικούς πυλώνες ανθεκτικότητας, αναφέρθηκε στην ενέργεια, όπου, όπως είπε, η Ελλάδα έκανε ένα μεγάλο άλμα μέσα σε λίγα χρόνια. «Από μία χώρα δεμένη στον λιγνίτη, η Ελλάδα μετατράπηκε σε μία χώρα όπου οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης για ηλεκτρισμό, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ το περίσσευμα εξάγεται» τόνισε. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις τιμές λιανικής, σύμφωνα με τον ίδιο. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, η ενέργεια μετριέται σε δίκτυα, αποθήκευση και διασυνδέσεις, εξ ου και η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών αποτελεί έργο εθνικής σημασίας. Παράλληλα, η χώρα διεκδικεί με αξιώσεις ρόλο ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πρόσθεσε.

Μιλώντας για τις υποδομές, παραδέχτηκε ότι για δεκαετίες η χώρα σχεδίαζε έργα για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια. «Η νέα γενιά έργων πρέπει να σχεδιάζεται με διαφορετικά κριτήρια, με χαρτογράφηση κινδύνου και προγραμματισμένη συντήρηση» σημείωσε. Ως παράδειγμα έφερε την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας με ενιαία λογική διαχείρισης των υδάτων. «Η δουλειά δεν πρέπει απλώς να γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά και με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο», σημείωσε.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι στις πόλεις η κλιματική κρίση γίνεται πιο αισθητή. «Χρειαζόμαστε περισσότερο πράσινο, υλικά που δεν αποθηκεύουν τη θερμότητα και δημόσιους χώρους που ανασαίνουν. Πάνω από όλα, χρειαζόμαστε πολεοδομικό σχεδιασμό που θα προλαβαίνει την αυθαιρεσία» τόνισε.

Όσο για το κτιριακό απόθεμα, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, τα οποία «έδειξαν τον δρόμο και αγκαλιάστηκαν από μεγάλο μέρος του πληθυσμού». Όπως ανέφερε, απομένει η ενεργειακή, στατική και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων, ενώ χαρακτήρισε θεμέλιο αυτής της προσπάθειας την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Τέλος, απευθύνθηκε στους μηχανικούς, τονίζοντας ότι μετατρέπουν τις πολιτικές αποφάσεις σε μελέτες και έργα. «Η κυβέρνηση θέλει το ΤΕΕ απαιτητικό σύμμαχο και παρόντα στο τραπέζι που λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις για το μέλλον», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.