Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές θα χτυπήσουν ισχυρές καταιγίδες μέχρι τη Δευτέρα – Πού υπάρχει κίνδυνος για χαλάζι

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (2/11), με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα, με την ΕΜΥ να προσδιορίζει τις περιοχές και τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις.

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Την Κυριακή το επίκεντρο βρίσκεται στη Μακεδονία και στα νησιά του Αιγαίου, ενώ τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τμήματα της Πελοποννήσου.

Καιρός σήμερα, Κυριακή 1 Νοεμβρίου: Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Κεντρική και ανατολική Μακεδονία: Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα. Νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται επίσης έως αργά τη νύχτα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται επίσης έως αργά τη νύχτα. Δωδεκάνησα: Αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων επιβάλλει επιπλέον προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονες καταιγίδες.

Κακοκαιρία τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Τη Δευτέρα το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει άστατο, με τα ισχυρά φαινόμενα να επηρεάζουν και τη δυτική Ελλάδα.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

Νησιά Ιονίου: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Ήπειρος και δυτική Στερεά: Έντονα φαινόμενα από το απόγευμα, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Έντονα φαινόμενα από το απόγευμα, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Δυτική και νότια Πελοπόννησος: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες, με έμφαση στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες, με έμφαση στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Δωδεκάνησα: Κατά διαστήματα ισχυρά φαινόμενα έως αργά τη νύχτα.

Η πρόγνωση δείχνει ότι η κακοκαιρία θα επηρεάζει διαφορετικές περιοχές μέσα στο διήμερο, χωρίς τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται σε ένα μόνο γεωγραφικό τμήμα της χώρας.

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Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που είχε εκδώσει το Σάββατο (31/10), επισημαίνοντας ότι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως τη Δευτέρα.

Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το DEBATER για την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ, η προειδοποίηση αφορά κυρίως περιοχές της βόρειας, δυτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

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Η ΕΜΥ επισημαίνει επίσης την πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύσουν τις ισχυρότερες καταιγίδες.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

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Συνιστάται να αποφεύγεται η διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα και ιρλανδικές διαβάσεις, καθώς η στάθμη του νερού μπορεί να αυξηθεί απότομα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις παραθαλάσσιες περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν από τις καταιγίδες.

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Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις και προειδοποιήσεις της ΕΜΥ, καθώς και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.