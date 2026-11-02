Στην Πολεοδομία Κατερίνης επιχείρησαν το πρωί της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου οι «Αδιάφθοροι» της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα στο οποίο εξετάζεται η εμπλοκή υπαλλήλων της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 11 συλλήψεις, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τέσσερις υπάλληλοι της πολεοδομίας και 7 μηχανικοί, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν ενώπιον του εισαγγελέα το πρωί της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου.

Η επιχείρηση φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που αφορούσε υποθέσεις αυθαίρετης δόμησης. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα στους χώρους της Πολεοδομίας και εξετάζουν φακέλους και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στον δεύτερο όροφο του δημαρχείου, όπου στεγάζεται η υπηρεσία, ενώ αναζητούνται στοιχεία που ενδέχεται να σχετίζονται με την καταγγελία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της καταγγελίας ή για τις ακριβείς κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση.

Την υπόθεση χειρίζεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.