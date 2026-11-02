Κακοκαιρία στη Ρόδο: Ποτάμια οι δρόμοι από τη βροχή – Μήνυμα από το 112, κλειστά σχολεία σε Αρχάγγελο και Αφάντου (βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Ρόδο, με την περιοχή του Αρχαγγέλου να βρίσκεται στο επίκεντρο της έντονης βροχόπτωσης.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο, οι δρόμοι στον Αρχάγγελο μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν το οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων.

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Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε ανησυχία στην περιοχή, ενώ οι εικόνες αποτυπώνουν την έκταση των προβλημάτων που δημιούργησε η κακοκαιρία.

Την ίδια ώρα, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τα σχολεία στις περιοχές του Αρχαγγέλου και των Αφάντου στη Ρόδο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, με τους κατοίκους να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ειδικά σε σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.

Μάλιστα, λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στον Αρχάγγελο Ρόδου παρατηρήθηκε αύξηση της στάθμης των υδάτων στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Γι’ αυτό το λόγο στις 03:00 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα απο το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε διασπορά πυροσβεστικά οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να παρέμβουν για παροχές βοηθείας εφόσον απαιτηθεί.

Επίσης, στο Βόλο αλλά και στη Σάμο και Κάλυμνο, λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων έχουν εκδηλωθεί πλημμυρικά φαινόμενα.

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Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει λάβει:

Στη Σάμο, 28 κλήσεις για παροχή βοήθειας και έγιναν ενέργειες για 10 αντλησεις υδάτων.

Στα Δωδεκάνησα 18 κλήσεις και ειδικά στη Ρόδο έγιναν ενέργειες για 3 αντλήσεις υδάτων, 1 κοπή δένδρου και 2 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, ενώ στην Κάλυμνο έγιναν ενέργειες για 1 άντληση υδάτων και 1 κοπή δένδρου

Στο Βόλο 12 κλήσεις και έγιναν ενέργειες για 7 αντλήσεις υδάτων και 2 κοπές δέντρων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε χθες Κυριακη 01 Νοεμβρίου 2026 από την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονταν κυρίως στα δυτικά, βόρεια και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

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Για σήμερα Δευτέρα (02-11-2026)

α) Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες

β) Στην Ηπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και νότια Πελοπόννησο,κυρίως στα θαλάσσια και τα παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.