Σάμος: Αγώνας δρόμου για τον καθαρισμό του ρέματος Ηραίου λόγω της κακοκαιρίας (βίντεο)

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες στη Σάμο εξαιτίας της κακοκαιρίας, με τις προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, καταβάλλονται προσπάθειες για τον καθαρισμό του ρέματος στην περιοχή του Ηραίου, προκειμένου να απομακρυνθούν φερτά υλικά και να διευκολυνθεί η απορροή των υδάτων.

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Οι εργασίες κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς η έντονη βροχόπτωση αυξάνει τον κίνδυνο συσσώρευσης νερού και υπερχείλισης, δημιουργώντας ανησυχία για την ευρύτερη περιοχή.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και τον περιορισμό των επιπτώσεων από την κακοκαιρία.