Έκρηξη στην Πλάκα: Ζήτησαν συγγνώμη οι τρεις κατηγορούμενοι κατά την είσοδό τους στην Ευελπίδων

Επανειλημμένα συγγνώμη ζήτησε ένας εκ των τριών συλληφθέντων κατά την είσοδο του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου μεταφέρθηκε με τους δύο συνεργούς τους προκειμένου να απολογηθεί για το τραγικό συμβάν της έκρηξης στην Πλάκα που είχε ως συνέπεια να βρουν τραγικό θάνατο 6 άνθρωποι.

Συγκεκριμένα, ο 55χρονος συλληφθέντας, ο οποίος μπαινοβγαίνει στις φυλακές επί 40 και πλέον χρόνια, είπε χαρακτηριστικά: “Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν έφταιγα“.

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Παράλληλα, συγγνώμη ζήτησε και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ενώ ο τρίτος είπε ότι δεν έφταιγε για την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι τα αδικήματα για τα οποία καλούνται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι τους αφορούν:

-Εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία

-Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία