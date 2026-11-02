Πύλος: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 28χρονου ψαροντουφεκά που αγνοούνταν στη θάλασσα

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 28χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Πύλο, ενώ είχε μεταβεί για υποβρύχια αλιεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER μεσημβρινές ώρες χθες η Λιμενική Αρχή Πύλου ενημερώθηκε ότι ο 28χρονος είχε ξεκινήσει από τις πρωινές ώρες για ψαροντούφεκο, ωστόσο αγνοούνταν από το μεσημέρι.

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Άμεσα σήμανε συναγερμός και ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον εντοπισμό του. Στην περιοχή έσπευσαν περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος από ξηράς, καθώς και το ερασιτεχνικό ταχύπλοο σκάφος «ΧΡΙΣΤΙΝΑ».

Οι έρευνες είχαν αίσιο αποτέλεσμα, καθώς ο 28χρονος εντοπίστηκε και περισυλλέχθηκε από το πλήρωμα του σκάφους τις απογευματινές ώρες.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να του παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη.