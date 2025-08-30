Ρόδος: Τραγωδία με δύο νεκρούς μετανάστες – Εντοπίστηκαν σε παραλία
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στη λιμενική αρχή της Ρόδου
Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν στον εντοπισμό 38 αλλοδαπών στην περιοχή Γεννάδι στη Ρόδο.
Επίσης εντοπίστηκαν από στελέχη του Λιμενικού Σώματος τρεις αλλοδαποί και δύο σοροί (1 άνδρας και πιθανόν μία ανήλικη) στην παραλία του Μαύρου Καβού της Ρόδου
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στη λιμενική αρχή της Ρόδου.
