Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τραγωδία με δύο νεκρούς μετανάστες – Εντοπίστηκαν σε παραλία

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στη λιμενική αρχή της Ρόδου

Ρόδος: Τραγωδία με δύο νεκρούς μετανάστες – Εντοπίστηκαν σε παραλία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:24

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν στον εντοπισμό 38 αλλοδαπών στην περιοχή Γεννάδι στη Ρόδο.

Επίσης εντοπίστηκαν από στελέχη του Λιμενικού Σώματος τρεις αλλοδαποί και δύο σοροί (1 άνδρας και πιθανόν μία ανήλικη) στην παραλία του Μαύρου Καβού της Ρόδου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στη λιμενική αρχή της Ρόδου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ