Ρόδος: Ανήλικη συμμορία “ρήμαζε” καταστήματα και έκλεβε μηχανάκια

Έντεκα περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων σε διάφορες περιοχές της Ρόδου εξιχνίασε η αστυνομία, ταυτοποιώντας ως δράστες τέσσερις νεαρούς ηλικίας 13 έως 15 ετών. Οι ανήλικοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει συμμορία με στόχο την κλοπή δικύκλων και τη διάρρηξη καταστημάτων, με σκοπό το οικονομικό όφελος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα δρούσε οργανωμένα, ακολουθώντας συγκεκριμένο μοτίβο: πρώτα αφαιρούσαν μοτοσικλέτες, τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για να μετακινούνται και να διαρρηγνύουν καταστήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την έρευνα προέκυψε ότι:

Στις 15 και 16 Ιουλίου παραβίασαν κατάστημα ένδυσης και αφαίρεσαν 1.500 ευρώ από μηχάνημα με κέρματα, προκαλώντας ζημιές ύψους 5.000 ευρώ.

Στις 13-14 Αυγούστου διέρρηξαν κατάστημα εστίασης, απ’ όπου πήραν 200 ευρώ και δύο ηλεκτρονικές συσκευές αξίας 600 ευρώ, ενώ προκάλεσαν φθορές 500 ευρώ.

Στις 15 Αυγούστου μπήκαν σε επιχείρηση και αφαίρεσαν δύο φιάλες αλκοόλ και μία ηλεκτρονική συσκευή παραγγελιών.

Στις 16 Αυγούστου παραβίασαν καφετέρια και πήραν 150 ευρώ από την ταμειακή μηχανή.

Από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου έκλεψαν έξι δίκυκλες μοτοσυκλέτες, οι οποίες εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για τυχόν επιπλέον εμπλοκή των ανήλικων σε άλλες παρόμοιες πράξεις.