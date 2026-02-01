Ρίο: Τον μετέφεραν λιπόθυμο στο νοσοκομείο και συνελήφθη για χασίς
Ειδοποιήθηκε η Ασφάλεια Πατρών
Στο Νοσοκομείο του Ρίου μεταφέρθηκε το Σάββατο ένας 38χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων, οι γιατροί ανακάλυψαν στο εσώρουχό του μια αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε 4,4 γραμμάρια χασίς.
Η Ασφάλεια Πατρών ειδοποιήθηκε άμεσα και άνδρες της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 38χρονου για κατοχή ναρκωτικών.
