Πάτρα: Μεθυσμένος 22χρονος προκαλεί αναστάτωση σε παιδιατρική κλινική

Ο δράστης προκάλεσε φθορές σε τοίχο και έπαιζε μουσική στη διαπασών

(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM

Συνελήφθη ένας 22χρονος Ρομά τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/01) στην Πάτρα, διότι προκάλεσε ζημιές στην Παιδιατρική Κλινική του Ρίου.

Σύμφωνα με όσα γράφει το tempo24news.gr, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης έξω από την Παιδιατρική Κλινική του Ρίου στην Πάτρα, ο δράστης προκάλεσε φθορές σε τοίχο, φώναζε και διατάραξε την λειτουργία της κλινικής και των νοσηλευόμενων παιδιών.

Μάλιστα, είχε θέσει σε λειτουργία συσκευή ήχου και έπαιζε στη διαπασών μουσική. Πλέον ο νεαρός κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.

