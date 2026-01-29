Πάτρα: Μεθυσμένος 22χρονος προκαλεί αναστάτωση σε παιδιατρική κλινική
Ο δράστης προκάλεσε φθορές σε τοίχο και έπαιζε μουσική στη διαπασών
Συνελήφθη ένας 22χρονος Ρομά τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/01) στην Πάτρα, διότι προκάλεσε ζημιές στην Παιδιατρική Κλινική του Ρίου.
Σύμφωνα με όσα γράφει το tempo24news.gr, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης έξω από την Παιδιατρική Κλινική του Ρίου στην Πάτρα, ο δράστης προκάλεσε φθορές σε τοίχο, φώναζε και διατάραξε την λειτουργία της κλινικής και των νοσηλευόμενων παιδιών.
Μάλιστα, είχε θέσει σε λειτουργία συσκευή ήχου και έπαιζε στη διαπασών μουσική. Πλέον ο νεαρός κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.
