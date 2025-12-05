Ρέθυμνο: Συνελήφθη 48χρονος που κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν οι Αρχές στο Ρέθυμνο που κατηγορείται για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά, ενώ από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν σχεδόν 80 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, πιστόλι κρότου και γεμιστήρας.

Η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, πρόκειται για 48χρονο ο οποίος ελέχθηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο δράσεων και ελέγχων για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγκεκριμένος άνδρας και ακολούθως σε έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, 76,2 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, πιστόλι αερίου κρότου και γεμιστήρα.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.