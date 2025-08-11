Ρέθυμνο: Συνελήφθη 45χρονος με κοκαΐνη, κάνναβη, ηρωίνη και «έκσταση»

Συνελήφθη χθες, Κυριακή (10/08),ένας 45χρονος για κατοχή ναρκωτικών στο Ρέθυμνο.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες διαφόρων ναρκωτικών ουσιών.

Έπειτα ακολούθησαν έρευνες στην οικεία του συλληφθέντα όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 72,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 26,5γραμμάρια κοκαΐνης, 1,5 γραμμάρια ηρωίνης, 58 γραμμάρια MDMA , 12 γραμμάρια κεταμίνης, 41 ναρκωτικά δισκία, 4,2 γραμμάρια θρυμματισμένων δισκίων ECSTACY, 4,2 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, σπόροι κάνναβης, ζυγαριά, κινητό και το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ.

Επίσης βρέθηκε πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας κάνναβης εσωτερικού χώρου (σύστημα εξαερισμού – λάμπες LED – μετασχηματιστής τάσης ρεύματος – θερμόμετρα)

Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.