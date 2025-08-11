Ηράκλειο: Μεγάλο δέντρο έπεσε και συνέθλιψε δύο σταθμευμένα οχήματα (βίντεο)

Ταράχθηκαν οι κάτοικοι στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν έπεσε ξαφνικά τα ξημερώματα της Κυριακής (10/08), ένα μεγάλο δέντρο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την 01:00 στην οδό Χαλέπας, κοντά στην Παναγίτσα Μασταμπά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το neakriti.gr, μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η αιτία κατάρρευσης του δέντρου, ενώ η πτώση είχε ως αποτέλεσμα την σύνθλιψη δύο σπασμένων οχημάτων, τα οποία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι κάτοικοι της περιοχής ξύπνησαν από το δυνατό θόρυβο και βγήκαν στο δρόμο ανήσυχοι ώστε να δουν τι έχει συμβεί.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματίες, διότι λόγω της περασμένης ώρας ο δρόμος ήταν άδειος από πεζούς, αλλά και από διερχόμενα οχήματα.