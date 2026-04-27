Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά;
Αίγιο: Συνελήφθη άνδρας που μετέφερε περισσότερα από 32 κιλά κάνναβης

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζε ο κατηγορούμενος φτάνει έως και τις 968.000 ευρώ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ένας άνδρας συνελήφθη σε περιοχή του Αιγίου, ο οποίος μετέφερε περισσότερα από 32 κιλά κάνναβης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες της ΟΠΚΕ, του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με αυτοκίνητο και τον ακινητοποίησαν για έλεγχο.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου στο αυτοκίνητο βρέθηκαν 32 κιλά και 284 γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε έξι συσκευασίες.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζε ο κατηγορούμενος από την διακίνηση των ναρκωτικών φθάνει, σύμφωνα με την Αστυνομία, έως και τις 968.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα του Αιγίου, ενώ αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

