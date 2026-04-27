Χαϊδάρι: “Ιατρικό θαύμα” η βελτίωση της υγείας της 13χρονης που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου

Το πολύ σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε σε σχολείο στο Χαϊδάρι με 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από ύψος την περασμένη Δευτέρα ευτυχώς δεν της στοίχισε την ζωή με τον Μιχάλη Γιαννάκο να κάνει λόγο για ιατρικό θαύμα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε για «ιατρικό επίτευγμα» της ιατρικής ομάδας που κατάφερε να σώσει την 13χρονη η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται σε καταστολή στη ΜΕΘ.

Όπως αναφέρει, η κατάσταση της ανήλικης παρουσίασε βελτίωση μετά τη δύσκολη μάχη που έδωσε τόσο στο χειρουργείο όσο και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου «συνεχίστηκε η μάχη με τον θάνατο». Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι κατά τη διάρκεια της πολύωρης επέμβασης το κορίτσι υπέστη επανειλημμένες ανακοπές, γεγονός που καθιστά, όπως τονίζει, ακόμη πιο σημαντικό το αποτέλεσμα της προσπάθειας των γιατρών.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τη θεραπευτική ομάδα, επισημαίνοντας ότι «κατάφερε το ακατόρθωτο», ενώ ξεκαθαρίζει ότι η κατάσταση της 13χρονης εξακολουθεί να απαιτεί στενή παρακολούθηση. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο και σε καταστολή στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να προγραμματίζουν νέες εξετάσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την «αντίδραση του εγκεφάλου».