Στέφανος Τσιτσιπάς – Ντάνιελ Μερίδα 2-0: Εύκολη πρόκριση στους «16» του Open της Μαδρίτης
Κάσπερ Ρουντ ο επόμενος αντίπαλος
Ο Στέφανoς Τσιτσιπάς εμφανίστηκε σε καλή κατάσταση και δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 2-0 σετ (6-4, 6-2) του Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ για να προκριθεί στους “16” στο τουρνουά της Μαδρίτης.
Ο Τσιτσιπάς (Νο80) στην κατάταξη της ATP έδειξε ότι έχει πάρει φόρα με τα παιχνίδια του σε χωμάτινη επιφάνεια στην πρώτη του αναμέτρηση κόντρα στον Ντάνιελ Μεδίρα (Νο 102 στον κόσμο).
Ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε έτσι στη φάση των “16” του Madrid Open για πέμπτη φορά στην καριέρα του και θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Κάσπερ Ρουντ (Νο 15 στον κόσμο). Ο Νορβηγός τενίστας επικράτησε νωρίτερα του Νταβίντοβιτς Φοκίνα με 2-0 σετ (3-6, 1-6).
