Σοκ στην Εθνική Οδό Πατρών -Πύργου: Οδηγός πήγαινε με όπισθεν μέσα σε σήραγγα (Βίντεο)

Στιγμές τρόμου έζησαν οδηγοί που κινούνταν τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/04) στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, όταν μέσα σε σήραγγα εντοπίστηκε όχημα να κινείται με όπισθεν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πύργο, νωρίς το πρωί. Όπως καταγράφεται και σε βίντεο του Alpha, το αυτοκίνητο βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα και κινούνταν προς τα πίσω, την ώρα που στην αριστερή λωρίδα τα υπόλοιπα οχήματα περνούσαν κανονικά και με υψηλή ταχύτητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο οδηγός είχε μπει κατά λάθος από έξοδο στο συγκεκριμένο ρεύμα και κινούνταν για περίπου 1,5 χιλιόμετρο αντίθετα. Όταν αντιλήφθηκε το λάθος του μέσα στη σήραγγα, επέλεξε να κάνει όπισθεν για να επιστρέψει στην έξοδο από όπου είχε εισέλθει.