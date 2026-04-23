Διερευνήθηκε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών σε φυλακές – Συνελήφθη ένας 30χρονος, στη δικογραφία ένας σωφρονιστικός υπάλληλος

Στην διερεύνηση υπόθεσης κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντός και εκτός Σωφρονιστικού Καταστήματος προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας

Για την υπόθεση συνελήφθη 30χρονος ιδιώτης, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη -46- άτομα, μεταξύ των οποίων Σωφρονιστικός Υπάλληλος, ιδιώτες καθώς και νυν και πρώην έγκλειστοι.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία έγκλειστος διακινούσε σε σωφρονιστικό κατάστημα ναρκωτικές ουσίες, με τη συνδρομή Σωφρονιστικού Υπαλλήλου.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών ήταν κατά περίπτωση έγκλειστοι στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, καθώς και ιδιώτες, ενώ τελικοί αποδέκτες – χρήστες ναρκωτικών ουσιών ήταν κατά περίπτωση έγκλειστοι ή ιδιώτες, εξωτερικά του Καταστήματος.

Μάλιστα, χρησιμοποιούσαν μέτρα προστασίας όπως χρήση προπληρωμένων καρτών (pre-paid card) ή καρτών «pay safe» ως συναλλακτικό μέσο, καθώς και χρήση λογαριασμών στοιχηματικών εταιρειών, προκειμένου να μην εντοπίζονται οι μεταφορές χρημάτων που πραγματοποιούσαν για την αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών, ενώ επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα συνθηματικά κατά τις συνομιλίες τους.

Ενδεικτικά, για το είδος της ναρκωτικής ουσίας χρησιμοποιούσαν λέξεις όπως «χιόνι», «πράσινο», «κουμπιά», «κλαδιά», «καφές», «μαύρο», «φαΐ», «λαμπάδα», για την ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας «καπάκια», «κομμάτι», «μισό λεπτό», «διπλό», «τηλέφωνο» ενώ για την τιμή πώλησης της ναρκωτικής ουσίας, χρησιμοποιούσαν εκφράσεις όπως «1 κομμάτι – 50 ευρώ», «1 τσιγάρο – 50 ευρώ», «5 καπάκια – 200 ευρώ, «50 ευρώ το μισό κομμάτι» κ.λπ..

Όπως εξακριβώθηκε, οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται στην κατά μόνας διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, με ατομικό σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος, ενώ διαπιστώθηκαν τουλάχιστον -72- περιπτώσεις διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, για τον 30χρονο συλληφθέντα, προέκυψε η εμπλοκή του σε τουλάχιστον -4- περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Περαιτέρω, από την κατοχή του, καθώς και έρευνες στο όχημα και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους -3- γραμμαρίων, -2- τρίφτες κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο του Σωφρονιστικού Υπαλλήλου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε σε βάρος των -46- συγκατηγορουμένων του συνυποβλήθηκε για περαιτέρω αξιολόγηση.