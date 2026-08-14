DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση σε Φωτεινάρι και Σούδα – Σηκώθηκαν 4 ελικόπτερα

Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση στον Φοίνικα Ρεθύμνου. Οι κάτοικοι σε Φωτεινάρι και Σούδα καλούνται να απομακρυνθούν προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου.

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση σε Φωτεινάρι και Σούδα – Σηκώθηκαν 4 ελικόπτερα
Screenshot
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:02

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Παρασκευής (14/8) στο νότιο Ρέθυμνο, με το 112 να ενεργοποιείται για την απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φοίνικας Ρεθύμνου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μήνυμα του 112 για Φωτεινάρι και Σούδα

Λόγω της εξέλιξης του πύρινου μετώπου, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα, με εντολή να απομακρυνθούν μέσω του παραλιακού Αγιοβασιλειώτικου δρόμου προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου.

Στο μήνυμα οι πολίτες καλούνται παράλληλα να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Στη μάχη 38 πυροσβέστες και 4 ελικόπτερα

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και οκτώ οχήματα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τέσσερα ελικόπτερα.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Στο «μικροσκόπιο» το ηλεκτρικό δίκτυο αιολικού πάρκου – Αυτοψία της ΔΑΕΕ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Στο «μικροσκόπιο» το ηλεκτρικό δίκτυο αιολικού πάρκου – Αυτοψία της ΔΑΕΕ

Δέκα εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά. Εξετάζεται η γραμμή που συνδέει αιολικό πάρκο με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Στο «μικροσκόπιο» το ηλεκτρικό δίκτυο αιολικού πάρκου – Αυτοψία της ΔΑΕΕ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Στο «μικροσκόπιο» το ηλεκτρικό δίκτυο αιολικού πάρκου – Αυτοψία της ΔΑΕΕ

Δέκα εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά. Εξετάζεται η γραμμή που συνδέει αιολικό πάρκο με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Αίτνα: «Παραλύει» το αεροδρόμιο της Κατάνιας – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, ταξιδιώτες κοιμούνται στους τερματικούς σταθμούς
ΔΙΕΘΝΗ

Αίτνα: «Παραλύει» το αεροδρόμιο της Κατάνιας – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, ταξιδιώτες κοιμούνται στους τερματικούς σταθμούς

Η ηφαιστειακή τέφρα προκαλεί τα σοβαρότερα προβλήματα των τελευταίων 20 ετών. Το αεροδρόμιο της Κατάνιας θα παραμείνει κλειστό έως το απόγευμα του Δεκαπενταύγουστου.