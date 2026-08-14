Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση σε Φωτεινάρι και Σούδα – Σηκώθηκαν 4 ελικόπτερα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Παρασκευής (14/8) στο νότιο Ρέθυμνο, με το 112 να ενεργοποιείται για την απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φοίνικας Ρεθύμνου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Μήνυμα του 112 για Φωτεινάρι και Σούδα

Λόγω της εξέλιξης του πύρινου μετώπου, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα, με εντολή να απομακρυνθούν μέσω του παραλιακού Αγιοβασιλειώτικου δρόμου προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου.

Στο μήνυμα οι πολίτες καλούνται παράλληλα να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Φωτεινάρι & #Σούδα απομακρυνθείτε μέσω παραλιακού Αγιοβασειλιάτικου δρόμου προς παραλία #Κόρακα_Ροδακίνου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… August 14, 2026

Στη μάχη 38 πυροσβέστες και 4 ελικόπτερα

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και οκτώ οχήματα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τέσσερα ελικόπτερα.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.