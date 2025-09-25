Θεωρείτε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή – Τραυματίας 24χρονος

Άγνωστα τα αίτια του ατυχήματος

DEBATER NEWSROOM

Σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (25/09) στην οδό Μάρκου Πορτάλιου στο Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα γράφει το Cretalive.gr, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 24χρονος αναβάτης της μηχανής.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 24χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια του ατυχήματος.

