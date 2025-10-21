Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 10χρονος μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες του τροχαίου

DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21/10) στο κέντρο του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretaone.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν δύο ΙΧ, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα μικρό παιδί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το 10χρονο και το μετέφερε στο νοσοκομείο.

ΕΛΛΑΔΑ

