Αδιανόητο περιστατικό στο Ηράκλειο: Ο σπιτονοικοκύρης πήγε να πνίξει 8χρονο με μαξιλάρι γιατί τον ενόχλησαν οι φωνές του

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στο χωριό Δαφνές στο Ηράκλειο Κρήτης, σύμφωνα με την καταγγελία μιας μητέρας δύο ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η μητέρα κατήγγειλε ότι ο 58χρονος που νοικιάζει σπίτι στην οικογένεια, ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών και φέρεται να «μπούκαρε» στην οικία, ενώ απουσίαζε η ίδια.

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Μάλιστα, δεν δίστασε να επιτεθεί στον μικρότερο γιο ηλικίας 8 ετών, τον οποίο κατηγορείται ότι το χτύπησε στο πρόσωπο αλλά και ότι επιχείρησε να το πνίξει με ένα μαξιλάρι.

Αν και η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορούσε στα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της διατάραξης κοινής ησυχίας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βάρος του 58χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 8χρονου, με τον συλληφθέντα να παίρνει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν τον 58χρονο είναι: απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή και εξύβριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων.