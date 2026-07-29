Λευκάδα: Εντοπίστηκε περίστροφο σε όρμο λίγα μέτρα μακριά από την ακτή
Εντοπίστηκε από ιδιώτη που βρισκόταν στο σημείο
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (29/7) στην Λευκάδα όταν λουόμενος εντόπισε όπλο στην θαλάσσια περιοχή του όρμου «Αμπελάκι» Μεγανησίου.
Το όπλο – πιθανόν περίστροφο-, το οποίο είναι σε κατάσταση προχωρημένης οξείδωσης εντοπίστηκε σε βάθος ενός μέτρου και σε απόσταση επτά μέτρων από την ακτή.
Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου του Λιμεναρχείου Λευκάδας που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το όπλο.
πηγή στην Google
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