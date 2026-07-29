Λευκάδα: Εντοπίστηκε περίστροφο σε όρμο λίγα μέτρα μακριά από την ακτή

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (29/7) στην Λευκάδα όταν λουόμενος εντόπισε όπλο στην θαλάσσια περιοχή του όρμου «Αμπελάκι» Μεγανησίου.

Το όπλο – πιθανόν περίστροφο-, το οποίο είναι σε κατάσταση προχωρημένης οξείδωσης εντοπίστηκε σε βάθος ενός μέτρου και σε απόσταση επτά μέτρων από την ακτή.

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Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου του Λιμεναρχείου Λευκάδας που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το όπλο.