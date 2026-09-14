“Καμπανάκι” από την ΕΛΑΣ για απατηλό e-mail – “Μην κάνετε κλικ, θέλουν να σας κλέψουν τους κωδικούς” (φωτογραφία)

Την προσοχή στους χρήστες του διαδικτύου εφιστά η ΕΛΑΣ, σχετικά με την ύπαρξη ενός απατηλού e-mail το οποίο έχει ως στόχο την υποκλοπή των κωδικών ebanking, από όποιον το πατήσει.

Συγκεκριμένα, σε σχετική ανάρτησή της η ΕΛΑΣ αναφέρει:

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Προσοχή! Έχετε λάβει παρόμοιο email; Μην κάνετε κλικ!

Θέλουν να σας υποκλέψουν τους κωδικούς e-banking σας, οδηγώντας σας σε ψεύτικη σελίδα.

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