Ρέθυμνο: Άγριος καυγάς μεταξύ τουλάχιστον έξι νεαρών σε μαγαζί (Βίντεο)

Ένταση σημειώθηκε σε νυχτερινό μαγαζί στο Ρέθυμνο, το βράδυ της Κυριακής (14/06), όταν πιάστηκαν στα χέρια νεαροί, μπροστά στα μάτια των θαμώνων, οι οποίοι παρακολουθούσαν το περιστατικό αιφνιδιασμένοι.

Σε σύντομο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το neakriti.gr, φαίνονται τουλάχιστον έξι άτομα νεαρής ηλικίας να ανταλλάσσουν χτυπήματα μεταξύ τους, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

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Για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέσπασε ο καυγάς, ενώ ήταν μεγάλη η ένταση του επεισοδίου, με τις γροθιές και τις μπουνιές, να πέφτουν “βροχή”.