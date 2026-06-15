Σαφάρι των Αρχών στην Αττική και μπαράζ συλλήψεων οδηγών – Οκτώ άνθρωποι είχαν καταναλώσει αλκοόλ

Μετά από στοχευμένες δράσεις και ελέγχους της Αστυνομίας οι Αρχές το διάστημα 11-15 Ιουνίου στην Αττική οι Αρχές προχώρησαν σε μπαράζ συλλήψεων.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν -27.042- έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν -212- παραβάσεις και συνελήφθησαν -8- οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

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Επιπλέον, βεβαιώθηκαν -4.185- παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν -368- οχήματα, εκ των οποίων -100- μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν -660- άδειες ικανότητας οδήγησης και -200- άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,78% επί του συνόλου.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.