Σαφάρι των Αρχών στην Αττική και μπαράζ συλλήψεων οδηγών – Οκτώ άνθρωποι είχαν καταναλώσει αλκοόλ
Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση
Μετά από στοχευμένες δράσεις και ελέγχους της Αστυνομίας οι Αρχές το διάστημα 11-15 Ιουνίου στην Αττική οι Αρχές προχώρησαν σε μπαράζ συλλήψεων.
Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν -27.042- έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν -212- παραβάσεις και συνελήφθησαν -8- οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.
Επιπλέον, βεβαιώθηκαν -4.185- παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.
Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν -368- οχήματα, εκ των οποίων -100- μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν -660- άδειες ικανότητας οδήγησης και -200- άδειες κυκλοφορίας.
Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,78% επί του συνόλου.
Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.
πηγή στην Google
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