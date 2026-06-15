Παγκράτι: Συνελήφθη 19χρονος υπάλληλος ψιλικατζίδικου καθώς διακινούσε λαθραία τσιγάρα

Στη σύλληψη ενός 19χρονου υπαλλήλου ψιλικατζίδικου στο Παγκράτι προχώρησαν οι Αρχές το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης 11/6.

Παράλληλα, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. και ένας 41χρονος που αγόραζε τα λαθραία τσιγάρα.

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Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με υπάλληλο καταστήματος ψιλικών στην περιοχή του Παγκρατίου, ο οποίος διακινεί λαθραία καπνικά προϊόντα, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο τη στιγμή που πωλούσε τα ανωτέρω προϊόντα στον 41χρονο και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά του.

Μετά από έρευνα στο εσωτερικό του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.346- πακέτα τσιγάρα και -50- συσκευασίες καπνού, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ταινία φόρου κατανάλωσης και

το χρηματικό ποσό των -354- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.