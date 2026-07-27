Μαφία των Χανίων: Σοκαριστικά ντοκουμέντα από τα ευρήματα της ΕΛΑΣ – Το οπλοστάσιο που κόβει την ανάσα και το… παιδί με τα πολυβόλα

Πραγματικά απίστευτα είναι τα πρόσφατα ευρήματα της ΕΛΑΣ για την μαφία των Χανίων και την δράση της εγκληματικής οργάνωσης με τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που φέρνει στην δημοσιότητα το DEBATER να σοκάρουν.

Η υπόθεση της μαφίας των Χανίων επανήλθε στο προσκήνιο μετά τις νέες συλλήψεις στις οποίες προχώρησε η ελληνική αστυνομία στις οποίες περιλαμβάνονται ένας τοξικολόγος, ένας ιατροδικαστής και αξιωματούχοι της ΕΛΑΣ. Το οπλοστάσιο που είχε στην διάθεση της η εγκληματική οργάνωση κόβει την ανάσα στα παρακάτω φωτογραφικά ντοκουμέντα μεταξύ΄ των οποίων φαίνεται και ένα παιδί μικρής ηλικίας να κρατάει στα χέρια του το 2 πολυβόλα όπλα.

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Παράλληλα, αίσθηση προκαλούν και τα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή μελών της εγκληματικής οργάνωσης που είχε διεισδύσει και είχαν επιρροή σε κρίσιμες κρατικές δομές στην περιοχή των Χανίων.

Να θυμίσουμε ότι πραγματοποιήθηκαν συνολικά 27 έρευνες σε οικίες όπου κατασχέθηκαν τηλεφωνικές συσκευές, όπλα, πυρομαχικά κ.λπ, ενώ -μεταξύ άλλων – προέκυψαν τα εξής: «Εκβίαση πρώην αντιδημάρχου και λογιστή Ιεράς Μονής από μέλος της οργάνωσης, όπου τον εξανάγκασε να συντάξει ψευδή υπεύθυνη δήλωση/βεβαίωση αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς καταπατημένης έκτασης.

Τα πλοκάμια στις διωκτικές αρχές

Από την έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση είχε διεισδύσει και σε καίριες δομές και διωκτικές Αρχές. Έτσι υπήρξε η ταυτοποίηση της δράσης δημοσίων λειτουργών, όπως αστυνομικών και διοικητικών στελεχών δημοσίων οργανισμών, οι οποίοι ενεργώντας κατ’ εντολή της οργάνωσης διευκόλυναν και υποβοηθούσαν την τέλεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, ταξίαρχο Κανέλλο B. Νικολάου, κατηγορούνται συνολικά τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι μεταξύ άλλων -κατά περίπτωση- παρείχαν πληροφορίες και κάλυψη σε μέλη της οργάνωσης, ενώ επιπλέον είχαν αναθέσει σε μέλος της οργάνωσης τη «διευθέτηση» καθώς και τους ξυλοδαρμούς έτερων ατόμων για προσωπικές υποθέσεις τους.

Παράλληλα, ένας από τους ανωτέρω αστυνομικούς διακινούσε ναρκωτικές ουσίες παραδίδοντάς τες σε μέλος της οργάνωσης.

Ο δικαστής και τοξικολόγος

Η οργάνωση είχε εξασφαλίσει σε μέλη της την πρόσβαση σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την αποδεικτική βαρύτητα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων σε ποινικές, αστικές και ασφαλιστικές υποθέσεις, εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις, με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων, έναντιχρηματικών ανταλλαγμάτων.

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Ειδικότερα η έρευνα δείχνει συνολικά οκτώ περιπτώσεις δωροληψίας για σύνταξη ψευδούς έκθεσης, ενώ από την υπηρεσία μας οι ανωτέρω, ιατροδικαστής και τοξικολόγος, συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, κατηγορούμενοι για δωροληψία υπαλλήλου για ενέργεια η οποία αντίκειται στα καθήκοντά τους κατ’ εξακολούθηση και από υπαίτιο που τελεί την πράξη κατ’ επάγγελμα».

Μέλη της οργάνωσης προέβησαν σε ενέργειες εκφοβισμού και άσκησης πιέσεων, καθώς και σε 3 εμπρηστικές επιθέσεις στην οικία και την περαιτέρω περιουσία ατόμου, με σκοπό την απόσυρση έγκλησης που είχε υποβάλει σε βάρος ενός απ’ αυτούς. Μέλος της οργάνωσης εκβίασε ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες σχετικά με τη μίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου, με αποτέλεσμα την απόσυρσή τους από τους σχετικούς διαγωνισμούς, ενώ παράλληλα, καταγράφηκαν περιστατικά αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, απειλητικής συμπεριφοράς και πρόκλησης σωματικών βλαβών σε βάρος πρώην Προέδρου Κοινότητας.

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Παράλληλα, ταυτοποίηθηκαν ακόμη 357 συναλλαγές-αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών από μέλη της οργάνωσης, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ποσότητα που διακινήθηκε ανέρχεται σε 5.747 γραμμάρια κοκαΐνης και 420 γραμμάρια κάνναβης, με επιπλέον οικονομικό όφελος 238.520 ευρώ.

Την ίδια ώρα, ταυτοποιήθηκαν, επίσης, 52 συναλλαγές-αγοραπωλησίες πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών από μέλη της οργάνωσης, καθώς και από νέα μέλη, των οποίων ο ρόλος και η συμμετοχή τους στην οργάνωση πρόεκυψε στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έρευνας.