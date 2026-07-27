Νέα Ιωνία: Εξαρθρώθηκε σπείρα που ρήμαζε σπίτια στην Αττική – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κλοπές-διαρρήξεις οικιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ανωτέρω Υπηρεσία με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης και κατόπιν έκδοσης σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, απογευματινές ώρες της 20-7-2026, σε Άγιο Δημήτριο και Αθήνα, -3- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ηλικίας 25, 26 και 30 ετών, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός.

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Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -1.500- ευρώ, καθώς και -2- σωληνάρια κόλλας στιγμής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -3- μέλη τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές-διαρρήξεις οικιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, με σκοπό την τέλεση κλοπών-διαρρήξεων σε οικίες και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους άνω των 120.000 ευρώ.

Ως προς τη δομή και τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, αυτή ήταν ιεραρχικά δομημένη, με επικεφαλής τον 30χρονο αρχηγό ο οποίος ασκούσε τον πλήρη έλεγχο στις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης και διαχειριζόταν τη λεία που προερχόταν από αυτές.

Ο αρχηγός υποβοηθούνταν από -3- μέλη τα οποία ήταν επιφορτισμένα με την εκτέλεση των εντολών και την «εκπαίδευση» των νεοενταχθέντων μελών.

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Πιο συγκεκριμένα, ο αρχηγός εντόπιζε, μέσω δημοφιλούς εφαρμογής χαρτογράφησης και πλοήγησης, τις οικίες-στόχους και ανέλυε στα υπόλοιπα μέλη τις επιμέρους λεπτομέρειες που περιελάμβανε το σχέδιο δράσης του.

Για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τις οικίες-στόχους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακές» μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού, επιτυγχάνοντας αυξημένη ευελιξία στις μετακινήσεις τους.

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Οι μοτοσυκλέτες σταθμεύονταν σε μεγάλη απόσταση από τους στόχους, ώστε να δυσχεραίνεται η σύνδεσή τους με τα μέλη της οργάνωσης σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ή σύλληψης.

Στη συνέχεια, αφού παραβίαζαν μπαλκονόπορτες ή κεντρικές εισόδους, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό των οικιών απ’ όπου αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και αντικείμενα αξίας.

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Κατά τη διάπραξη των διαρρήξεων λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας και αποφυγής ταυτοποίησης, χρησιμοποιώντας γάντια, ενώ αφαιρούσαν ή κατέστρεφαν συστήματα βιντεοεπιτήρησης και καταγραφής εικόνας, όπου αυτά υπήρχαν.

Τα παράνομα έσοδα που αποκόμιζε η εγκληματική οργάνωση από τις διαρρήξεις διοχετεύονταν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω διαδοχικών καταθέσεων μικρών χρηματικών ποσών (τεχνική «smurfing»), με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσής τους και τη νομιμοφανή ενσωμάτωσή τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

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Αξιοσημείωτο είναι ότι τα μέλη της οργάνωσης συνδέονταν με δεσμούς κοινής εθνικής καταγωγής, γεγονός που ενίσχυε την εμπιστοσύνη και τη συνοχή μεταξύ τους, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, έχουν εξιχνιαστεί -21- περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων σε Γλυφάδα, Άλιμο, Άγιο Δημήτριο, Ζωγράφου, Νέα Σμύρνη, Μοσχάτο, Νέο Κόσμο, Παγκράτι, Κερατσίνι, Δάφνη, Δραπετσώνα και Παλαιό Φάληρο, με το περιουσιακό όφελος να ξεπερνά το χρηματικό ποσό των -120.000- ευρώ.

Άπαντες οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.