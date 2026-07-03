Μεσσηνία: Το χρονικό της τραγωδίας με τον 6χρονο – Πνίγηκε στην πισίνα του σπιτιού που εργαζόταν η μητέρα του

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Γιάλοβας στη Μεσσηνία από τον τραγικό θάνατο του 6χρονου αγοριού που πνίγηκε σε πισίνα σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι είχε πάει στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργάζεται εκεί ως καθαρίστρια.

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Κάποια στιγμή, στιγμή κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 6χρονος ξέφυγε της προσοχής της μητέρας του και βούτηξε στην πισίνα.

Λίγη ώρα αργότερα, η μητέρα του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο νερό και άμεσα κάλεσε σε βοήθεια.

Επί τόπου μετέβησαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έκαναν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Πύλου.

Εκεί, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών, το αγοράκι εξέπνευσε, με τις σκηνές που ακολούθησαν να θυμίζουν αρχαία τραγωδία.

Οι έρευνες των Αρχών για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας με τον 6χρονο στη Μεσσηνία είναι σε εξέλιξη.