24ωρη πανελλαδική απεργία την Παρασκευή 12/6 από τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Παρασκευή 12 Ιουνίου προχωρούν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ όπως ανακοινώθηκε και επίσημα.

«Μετά από ένα μήνα που η κυβέρνηση παίζει καθυστερήσεις, εμπαίζοντας δεκάδες χιλιάδες συναδέλφους, ο υπουργός Εσωτερικών έστειλε ένα έγγραφο με το οποίο δεν δεσμεύεται για τίποτα. Ούτε για το ακριβές πλαίσιο της προκήρυξης, ούτε για τη μοριοδότηση, ούτε για τη διεύρυνση του άρθρου 138 ή την κατάργηση του άρθρου 730. Όλα παραμένουν σε εκκρεμότητα, με την αίρεση της συμφωνίας άλλων υπουργών και της κυβέρνησης. Ενδεχομένως…» αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση για να προσθέσει:

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«Την ώρα που εμείς μένουμε στο “θα δούμε και στο περίμενε”, η κυβέρνηση της ΝΔ κατέθεσε πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος με την οποία καταργεί τη μονιμότητα στο Δημόσιο! Συνδέει τη μονιμότητα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, δηλαδή απόλυση μετά από κακιά αξιολόγηση, με ό,τι κριτήρια θα νομοθετεί η κάθε κυβέρνηση! Άλλη μία κυβέρνηση, στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκει να χτυπήσει το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία συνολικά! Ποιος τους εμπιστεύεται ότι θα το νομοθετήσει για όλους τους εργαζόμενους με προγράμματα ΕΣΠΑ; Μάλιστα την ίδια στιγμή που με το άρθρο 730 ανοίγει η ίδια ζήτημα για απολύσεις δεκάδων χιλιάδων συμβασιούχων;

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις οι εργαζόμενοι δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι δέσμιοι καμίας ατέρμονης διαπραγμάτευσης. Ήρθε η ώρα του αγώνα, η ώρα να δείξουμε ξανά τη δύναμή μας, όπως κάναμε με τη συγκλονιστική απεργία και απεργιακή συγκέντρωση στις 24 του Απρίλη που ανάγκασε την κυβέρνηση να πάρει πίσω την απαράδεκτη πρότασή της, με την οποία δεν θα μονιμοποιούταν κανείς!

Από αύριο το πρωί δίνουμε τη μάχη της ενημέρωσης όλων των συναδέλφων, με κάθε σχέση εργασίας, σε κάθε υπηρεσία των δήμων, για τις εξελίξεις και τα σχέδια της κυβέρνησης. Την Παρασκευή 12 Ιούνη δεν πρέπει να μπει στη δουλειά κανείς, γιατί η επίθεση της κυβέρνησης είναι γενικευμένη και μας αφορά όλους.

Ο αγώνας για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους που με συνέπεια οργανώνουμε τόσα χρόνια δεν είναι εύκολος, ειδικά σε συνθήκες που η κυβέρνηση διοχετεύει κάθε διαθέσιμο πόρο στην προετοιμασία και συμμετοχή στις γενικευμένες πολεμικές συγκρούσεις που ξαναμοιράζουν τον κόσμο με το αίμα των λαών. Προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων ώστε η κυβέρνηση να νιώθει την πίεση σε όλες τις κρίσιμες στιγμές. Για αυτό προτείναμε απεργία την Τετάρτη 10 Ιούνη και διαφωνήσαμε με την πρόταση όλων των άλλων δυνάμεων που την έθεσαν υπό την αίρεση νέου Γενικού Συμβουλίου την Πέμπτη 11 Ιούνη, αφού – και βέβαια εάν- δώσει την πρότασή της η κυβέρνηση.

Καλούμε όλα τα σωματεία του κλάδου να προχωρήσουν σε Γενικές Συνελεύσεις και περιοδείες παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς, να εξασφαλίσουμε εμείς την επιτυχία της απεργίας.

Διεκδικούμε:

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Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Μαζικές προσλήψεις εργαζομένων στο ύψος των πραγματικών αναγκών για τη λειτουργία όλων των κοινωνικών δομών με μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.

Κατάργηση της διάταξης Βορίδη και όλων των νόμων που απαγορεύουν τη μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

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Πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών από τον κρατικό προϋπολογισμό, στο ύψος των πραγματικών αναγκών, για να μη μένει κανένα παιδί έξω τις δομές. Κατάργηση του καθεστώτος των voucher, της ανταποδοτικότητας και της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία, υπηρεσίες που δεν μπορούν να εξαρτώνται από “κουπόνια”. Ολόπλευρη στήριξη στις οικογένειές τους.

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Ειδική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του δικτύου δομών Προσχολικής Αγωγής και ΚΔΑΠ.

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Η προσπάθεια της κυβέρνησης για κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο δεν θα περάσει!».