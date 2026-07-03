Η 92χρονη που έκλεψε τις εντυπώσεις στη συναυλία του Σάκη Ρουβά – “Ήρθα κρυφά” (βίντεο)

Μπορεί ο Σάκης Ρουβάς με την ενέργεια και τις επιτυχίες του να ξεσήκωσε το κοινό που πήγε στη συναυλία του στο Ίλιον, ωστόσο τις εντυπώσεις έκλεψε μια… 92χρονη Ρουβίτσα.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο των social media είναι από το βράδυ της Πέμπτης 2/7 και τη συναυλία του τραγουδιστή και έχει πρωταγωνίστρια την κυρία Κατερίνα, που βρισκόταν στην πρώτη σειρά της αρένας.

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«Έχουμε μια μικρή Ρουβίτσα εδώ» είπε ο Σάκης Ρουβάς για τη θαυμάστριά του, με την ίδια να λέει: «Είμαι 92 χρονών και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει».

«Δεν το ξέρουν ότι είμαι εγώ εδώ εδώ, ήρθα κρυφά. Μένω εδώ κοντά» πρόσθεσε η κυρία Κατερίνα.

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, ενώ εκείνη του είπε: «Έχω τρία, έξι εγγόνια, δύο δισέγγονα, είμαι ευτυχισμένη».

Μάλιστα, ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και φίλησε την 92χρονη θαυμάστριά του, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Η μεγάλη συναυλία πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Πλατεία Ιλίου «Γ. Γεννηματάς», στο πλαίσιο του νέου θεσμού «ΙΛΙΟΝ – Καλοκαίρι στην πόλη».

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ξεσήκωσε το κοινό με ένα εκρηκτικό live πρόγραμμα, γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, αστείρευτη ενέργεια, εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και μουσικές στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες, ιδίως στην κυρία Κατερίνα που έζησε το όνειρό της!