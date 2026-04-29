Πυροβολισμοί στο Εφετείο: Εξιτήριο για τις τέσσερις τραυματίες – Παραμένει στο νοσοκομείο ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ

Στο σπίτι τους επέστρεψαν οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν κατά την ένοπλη επίθεση του 89χρονου το πρωί της Τρίτης (27.04) σε Εφετείο και ΕΦΚΑ, καθώς έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, οι τέσσερις γυναίκες, οι οποίες δέχθηκαν σκάγια από το όπλο του ηλικιωμένου, εμφάνισαν σταθερή κλινική εικόνα, επιτρέποντας στους θεράποντες ιατρούς να γνωματεύσουν ότι δεν χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας.

Παρά τη σωματική τους ανάρρωση, πηγές του νοσοκομείου αναφέρουν ότι οι παθούσες παραμένουν σε κατάσταση ισχυρού σοκ από το πρωτοφανές περιστατικό.

Παραμένει στο νοσοκομείο ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ

Στον αντίποδα, η κατάσταση της υγείας του υπαλλήλου του ΕΦΚΑ απαιτεί επιπλέον ιατρική φροντίδα. Ο τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενος στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του «Ερυθρού Σταυρού» και βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος δράστης προκάλεσε πανικό το πρωί της περασμένης Τρίτης, όταν άνοιξε πυρ στους χώρους του Εφετείου και στη συνέχεια σε κτίριο του ΕΦΚΑ, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα πριν ακινητοποιηθεί από τις αρχές.

Οι έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.