Αλόννησος: Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε πλοίο – 40χρονος ναύτης έπεσε από ύψος 6 μέτρων

Στην Αλόννησο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/04) εργατικό ατύχημα, όταν ένας 40χρονος ναύτης τραυματίστηκε σοβαρά επειδή έπεσε από ύψος έξι μέτρων.

Σύμφωνα με όσα γράφει ο taxydromos.gr αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή του ναύτη στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου ή της Λάρισας, όπου από εκεί θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το ατύχημα σημειώθηκε ενώ οι επιβάτες ανέμεναν την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης, προκειμένου να επιβιβαστούν στο πλοίο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ζημιά προκλήθηκε όταν έσπασε το συρματόσχοινο του καταπέλτη, τη στιγμή που το Super Star II είχε ήδη αποπλεύσει από τη Σκόπελο με προορισμό την Αλόννησο.

Το πλοίο παρέμεινε στο λιμάνι, ενώ οι εργασίες επιδιόρθωσης συνεχίζονταν από τη 1 το μεσημέρι και για αρκετές ώρες. Τελικά, το οχηματαγωγό αναχώρησε από την Αλόννησο στις 18:15.