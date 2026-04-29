Δικηγόρος 89χρονου πιστολέρο: “Έχει σώας τας φρένας – Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελε να τους ταρακουνήσει”

Ποινική δίωξη για 3 κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 89χρονου άνδρα που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου.

Ο δικηγόρος του ανέφερε σε δήλωση του ότι ο ηλικιωμένος «δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση», τονίζοντας ότι «το μοναδικό που ήθελε ήταν να τους ταρακουνήσει, να τους φοβίσει».



Παράλληλα υποστήριξε πως «είναι ήρεμος, φυσιολογικός κι έχει σώας τας φρένας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά ολόκληρη η δήλωσή του:



«Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε πρόθεση να τραυματίσει συνάνθρωπό του, αγωνιούσε για την υγεία τους και μάλιστα μου εξέφρασε τη λύπη του. Ήταν αγανακτισμένος, ήταν μια πράξη απόγνωσης και απελπισίας και απογοήτευσης ενός αγώνα που διήρκησε πάρα πολλά χρόνια και αφορούσε την απονομή σύνταξης, είχε προαναγγείλει ότι θα ενεργούσε έτσι. Μου είπε ότι ήταν υποτυπώδη τα μέτρα φύλαξης και το μοναδικό που ήθελε ήταν να τους ταρακουνήσει, να τους φοβίσει και κυρίως να τους στείλει ένα μήνυμα ότι πρέπει ο ΕΦΚΑ όταν πρόκειται κυρίως για απονομή σύνταξης να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερο σεβασμό έναν πολίτη όπως τον συγκεκριμένο που παίρνει σύνταξη από την Αμερική και τη Γερμανία και του είχαν φερθεί υποδειγματικά.



Κατηγορεί τον ΕΦΚΑ ότι πλαστογράφησε την υπογραφή του στα βιβλιάρια ασθένειας και υγείας τα οποία εξαφάνισε, τα οποία εστάλησαν μέσω του αμερικανικού φορέα. Δεν θέλει να αναγνωριστεί ψυχικά και πνευματικά διαταραγμένος. Και το μόνο που έχει να πει είναι ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς και εκφράζει την αγανάκτηση και τη διαμαρτυρία του ότι δεν μπορούσε να βρει το δίκιο του ούτε και στη δικαιοσύνη. Είναι ήρεμος φυσιολογικός κι έχει σώας τας φρένας. Θα πήγαινε Στρασβούργο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί γιατί κι εκεί η υπόθεση του δεν εκδικάστηκε, ουσιαστικά απορρίφθηκε. Και αυτό τον γέμισε απελπισία και έκανε αυτή την ακραία πράξη».