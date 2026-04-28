Δύο συντάξεις λάμβανε ο 89χρονος πιστολέρο που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Στην Ελλάδα είχε εργαστεί μόλις τρεις ημέρες

Τέλος στο θρίλερ της καταδίωξης του 89χρονου, ο οποίος προκάλεσε πανικό πυροβολώντας στα κτίρια του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου Αθηνών, έδωσαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κεντρικό ξενοδοχείο της αχαϊκής πρωτεύουσας, έχοντας μάλιστα πάνω του γεμάτο όπλο.

Η διαδρομή της διαφυγής

Παρά το γεγονός ότι η φωτογραφία του είχε δοθεί στη δημοσιότητα και το ανθρωποκυνηγητό βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, ο 89χρονος κατάφερε να διαφύγει ανενόχλητος από την Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA και της εκπομπής Live News, ο 89χρονος πιστολέρο μετά τη δεύτερη επίθεση, κάλεσε ραδιοταξί.

Αυτός είναι ο 89χρονος δράστης

Στη συνέχεια, μετέβη στην Πάτρα καταβάλλοντας το ποσό των 200 ευρώ για τη διαδρομή. Εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στο μπαρ ξενοδοχείου, λίγο πριν ολοκληρώσει το check-in.

Κατά τη στιγμή της σύλληψης, ο δράστης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ψύχραιμος και μάλιστα απευθύνθηκε χαμογελώντας στο προσωπικό του ξενοδοχείου, λέγοντας: «Ευχαριστώ πολύ παιδιά για όλα, θα με δείτε στις ειδήσεις». Η στιγμή της σύλληψης

Το κίνητρο του δράστη

Από την έρευνα και τα σημειώματα που άφησε πίσω του ο 89χρονος, προκύπτει μια υπόθεση που κινείται στα όρια του παραλόγου. Ενώ ο ίδιος ισχυριζόταν πως «πάλευε» επί 20 χρόνια για τη σύνταξή του και την αναγνώριση 440 ενσήμων, τα πραγματικά στοιχεία δείχνουν μια διαφορετική εικόνα.

Ο ηλικιωμένος λαμβάνει ήδη δύο συντάξεις, από τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εργαστεί στην Ελλάδα συνολικά μόλις τρεις ημέρες σε όλη του τη ζωή. Το αίτημά του να ενσωματωθούν οι ξένες συντάξεις του στον ΟΓΑ είχε απορριφθεί επανειλημμένα από όλους τους αρμόδιους φορείς και τα δικαστήρια.

Αυτή ακριβώς η καθολική απόρριψη των αιτημάτων του φαίνεται πως ήταν η θρυαλλίδα που τον οδήγησε στην ένοπλη επίθεση κατά των κρατικών υπηρεσιών.