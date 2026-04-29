Σοβαρό τροχαίο στην Ηλεία: 13χρονος με ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και τραυματίστηκε βαριά
Άγνωστες οι συνθήκες του ατυχήματος
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Μακρίσια Ηλείας το απόγευμα της Τετάρτης (29/04), όταν ένας 13χρονος κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι και συγκρούστηκε βαριά με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Σύμφωνα με όσα γράφει το patrisnews.gr, στο κέντρο του χωριού σημειώθηκε το ατύχημα, όταν για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.
Σφοδρή ήταν η σύγκρουση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 13χρονος. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.
