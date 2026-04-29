Τρόμος στις εστίες Ζωγράφου: Πυροβολισμοί μετά από άγριο καβγά – Σε έξελιξη οι έρευνες των Αρχών

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης 29/4 καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER σημειώθηκαν πυροβολισμοί στις Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν περίπου στις 19:10 όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί πίσω από τις Εστίες Ζωγράφου. Μάλιστα, στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER περίπου 30 άτομα έφυγαν από το σημείο με προορισμό την Ούλωφ Πάλμε.

Όλα φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER να συνέβησαν μετά από συμπλοκή μεταξύ ατόμων για άγνωστο λόγο, με τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ που είναι στο σημείο να μην έχουν εντοπίσει ακόμα είτε κάλυκες είτε άτομα.

Οι πρώτες μάρτυρες αναφέρουν πως είδαν άτομο να κυνηγάει ένα άλλο και να τον πυροβολεί, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο, ενώ δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός.