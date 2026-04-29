Κολωνός: Απόπειρα ένοπλης ληστείας σε σούπερ μάρκετ – Συνελήφθη 73χρονος
Ο ηλικιωμένος συνελήφθη λίγο αργότερα χωρίς να αντισταθεί
Ένας άνδρας μπούκαρε σε σούπερ μάρκετ στην οδό Ναυπλίου στον Κολωνό, και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και ζήτησε από την υπάλληλο τα χρήματα στο ταμείο.
Η υπάλληλος, παρόλο που βρισκόταν υπό την απειλή όπλου, ενεργοποίησε το κουμπί συναγερμού και ειδοποίησε τον υπεύθυνο του καταστήματος, με αποτέλεσμα ο δράστης να το βάλει στα πόδια.
Μετά από εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του, ο 73χρονος εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στον Κολωνό, στην οδό Μύλων, όπου και συνελήφθη χωρίς να αντισταθεί.
Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές, πρόκειται για Έλληνα υπήκοο, γεννημένο το 1953,.
