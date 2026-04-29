Κολωνός: Απόπειρα ένοπλης ληστείας σε σούπερ μάρκετ – Συνελήφθη 73χρονος

Ένας άνδρας μπούκαρε σε σούπερ μάρκετ στην οδό Ναυπλίου στον Κολωνό, και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και ζήτησε από την υπάλληλο τα χρήματα στο ταμείο.

Η υπάλληλος, παρόλο που βρισκόταν υπό την απειλή όπλου, ενεργοποίησε το κουμπί συναγερμού και ειδοποίησε τον υπεύθυνο του καταστήματος, με αποτέλεσμα ο δράστης να το βάλει στα πόδια.

Μετά από εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του, ο 73χρονος εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στον Κολωνό, στην οδό Μύλων, όπου και συνελήφθη χωρίς να αντισταθεί.

Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές, πρόκειται για Έλληνα υπήκοο, γεννημένο το 1953,.