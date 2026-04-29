Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ δίνει το βράδυ της Τετάρτης 29/4 τη δική του μάχη κόντρα στην Μπιλμπάο εκτός έδρας για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης καλείται να υπερασπιστεί το +6 (79-73) με το οποίο είχε επικρατήσει στον πρώτο τελικό στην έδρα της για να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο της διοργάνωσης και να στείλει ένα πρώτο μήνυμα ότι με τον Τέλη Μυστακίδη στην ηγεσία του, οι φίλοι της ομάδας θα πρέπει να περιμένουν τα καλύτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, ενώ θα μεταδοθεί και από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ: Με στόχο το 3ο του ευρωπαϊκό

Αν και εφόσον ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το τρόπαιο θα είναι το τρίτο του ευρωπαϊκό μετά τη Γενεύη το 1991 (Κύπελλο Σαπόρτα) και την Τεργέστη το 1994 (Κύπελλο Κόρατς).

Η «ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ» ΤΟΥ FIBA EUROPE CUP

2016 Σκαϊλάινερς Φρανκφούρτης (Γερμανία)

2017 Ναντέρ (Γαλλία)

2018 Βενέτσια (Ιταλία)

2019 Σάσαρι (Ιταλία)

2020 – *

2021 Ιρόνι Νες Ζιόνα (Ισραήλ)

2022 Μπαχτσεσεχίρ (Τουρκία)

2023 Ανβίλ Βλότσλαβεκ (Πολωνία)

2024 Νάινερς Τσέμνιτς (Γερμανία)

2025 Μπιλμπάο (Ισπανία)

*Η διοργάνωση διεκόπη οριστικά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.