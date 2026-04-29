Τζέιμς Κόμι: Ο πρώην διευθυντής του FBI θα παραδοθεί στους εισαγγελείς αφού κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ

Ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμι αναμένεται να παραδοθεί σήμερα στις αμερικανικές αρχές, μία ημέρα αφού του ασκήθηκε δίωξη με αφορμή μια ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήταν «απειλητική» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κόμι θα παραδοθεί στην εισαγγελία της Αλεξάντρια, στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με μια πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Ο πρώην επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας λέει ότι είναι αθώος και θα το αποδείξει στο δικαστήριο. Η δίωξή αυτή σηματοδοτεί άλλη μια προσπάθεια του υπουργείου Δικαιοσύνης επί των ημερών του Τραμπ να στοχεύσει πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου, ασκώντας διώξεις. Πέρυσι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κατονομάσει τον Κόμι σε μια ανάρτησή του με την οποία ζητούσε να ασκηθεί ποινική δίωξη στους αντιπάλους του.

Η υπόθεση αφορά μια ανάρτηση που έκανε το Κόμι στο Instagram τον περασμένο Μάιο. Σε μια φωτογραφία, κοχύλια σε μια αμμουδιά σχημάτιζαν τους αριθμούς «86 47». Ο αριθμός «86» προέρχεται από τη σλανγκ της βιομηχανίας εστιατορίων και μπορεί να σημαίνει «ξεφορτώσου» κάποιον. Το 47 ενδέχεται να είναι μια αναφορά στον Τραμπ, τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που εγκρίθηκε από Επιτροπή Ενόρκων στη Βόρεια Καρολίνα, ένας «λογικός παραλήπτης» του μηνύματος θα το εκλάμβανε ως απειλή για τον Τραμπ.

Ο Κόμι διέγραψε την ανάρτηση λίγο αργότερα, λέγοντας ότι θεωρούσε ότι επρόκειτο για πολιτικό μήνυμα και δεν γνώριζε ότι οι αριθμοί αυτοί συνδέονταν με βίαιες ενέργειες.

Η προηγούμενη υπόθεση για την οποία κατηγορήθηκε ο Κόμι επί των ημερών του Τραμπ, που αφορούσε ψευδή κατάθεσή του στο Κογκρέσο, απορρίφθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή.